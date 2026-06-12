Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, 12 de junio de 2026.- Como resultado de un operativo interinstitucional, tres hombres en posesión de tres armas largas y más de 500 cartuchos útiles fueron detenidos en una acción conjunta entre fuerzas federales, estatales y municipales. En el despliegue participaron elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal.

Luego de desplegar un dispositivo de seguridad y dar seguimiento a trabajos de inteligencia, los oficiales de la Guardia Civil en coordinación con las citadas autoridades, aseguraron a los implicados en la colonia Miguel, perteneciente a la localidad de San Juan Nuevo.

Los ahora detenidos se encontraban en posesión de tres fusiles calibre 7.62×39 mm, 550 municiones, 20 cargadores y tres chalecos balísticos, uno de ellos con siglas alusivas a un grupo delincuencial. Asimismo, al verificar sus antecedentes, se corroboró que los indiciados son presuntos objetivos delincuenciales de la región.

Los detenidos y todo lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas.