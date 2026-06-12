Morelia, Michoacán, a 12 de junio de 2026.- Al inaugurar el Tianguis de la Ciencia, edición “Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Guardiana de la Ciencia”, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, celebró que las puertas de la Máxima Casa de Estudios estén abiertas para que las niñas y los niños aprendan y en un futuro se vean aquí cursando sus estudios.

La rectora Yarabí Ávila dio la bienvenida a miles de estudiantes de primaria que se darán cita desde el primer día de actividades de la fiesta científica más grande de México, y manifestó su satisfacción por recibirles.

“Nos da mucha alegría que visiten la Universidad, ustedes van a poder hacer preguntas que les van a permitir eliminar muchas dudas, como por ejemplo, ¿alguien sabe por qué llueve?, ¿cuántos dientes tenemos?, ¿cuánta agua se utiliza para producir un aguacate o una naranja?, ¿por qué los árboles son verdes?, ¿no?, pues el día de hoy lo van a poder descubrir aquí, en la Universidad Michoacana”, compartió con las y los pequeños.

Invitó a las niñas y niños a aprovechar y disfrutar las más de mil 500 actividades que se estarán desarrollando durante los dos días del Tianguis de la Ciencia, “lo que nosotros deseamos es que observen, que pregunten, que experimenten y sobre todo que se diviertan”.

De igual forma, reconoció la labor de las y los nicolaitas que hacen posible este evento, y destacó la presencia de directoras y directores de las dependencias académicas de la UMSNH, quienes se han sumado de manera entusiasta en construir el principal escaparate universitario de divulgación de la ciencia de México.

Por su parte, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, explicó que el Tianguis de la Ciencia es un programa interactivo y lúdico, que permite el acercamiento de las y los asistentes con los trabajos de investigación científica que se realizan al interior de la casa de estudios, a través de exposiciones interactivas, talleres, videos, obras de teatro, visitas a laboratorios y experimentos, entre muchas otras actividades.

Esta fiesta de divulgación, añadió, es un espacio dedicado al aprendizaje, la creatividad y el descubrimiento, en el que participan investigadoras, investigadores, alumnas, alumnos, trabajadoras y trabajadores de nuestra Universidad, quienes ponen todo su entusiasmo y creatividad para ofrecer demostraciones ingeniosas y didácticas que resaltan la importancia del estudio y de la investigación como vías para generar conocimiento y contribuir al bienestar de la población michoacana y del país.

Finalmente, destacó la importancia de promover la ciencia entre las niñas y los niños, al referir que les permite comprender mejor el mundo que les rodea, desarrollando su curiosidad de forma natural y fomentando el pensamiento crítico de manera natural para convertirse en ciudadanas y ciudadanos informados, capaces de construir un progreso para la sociedad.

Durante la inauguración, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino, compartió con las y los niños dos experimentos y también se realizó una obra de teatro dirigida a todas y todos los asistentes.