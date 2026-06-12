Tarímbaro, Mich.- Viernes 12 de junio de 2026.- La cabeza de una mujer fue hallada a un costado del kiosco de la plaza principal de la cabecera municipal de Tarímbaro durante la mañana de este viernes, informaron autoridades policiales. Además, los homicidas dejaron una cartulina con un mensaje dirigido a otra célula criminal.

#Video 🚨 La cabeza de una mujer fue hallada a un costado del kiosco de la plaza principal de Tarímbaro durante la mañana de este viernes; los homicidas dejaron una cartulina con un mensaje dirigido a otra célula criminal. #NotaRoja #Michoacán pic.twitter.com/cCuStwI0EA — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 13, 2026

El hallazgo ocurrió en el referido sitio, cerca de la calle 16 de Septiembre esquina con Lázaro Cárdenas, y fue reportado por varios pobladores al número de emergencias 911. Al lugar acudieron patrulleros locales, quienes acordonaron el área y delimitaron el perímetro para preservar los indicios.

La víctima permanece en calidad de no identificada. Se trata de una fémina de tez morena, cabello largo y negro, de entre 25 y 30 años de edad, comentaron las fuentes, las cuales agregaron que el resto del cuerpo no fue encontrado.

Posteriormente arribó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas realizaron las actuaciones correspondientes e iniciaron las investigaciones del caso.

La extremidad cefálica fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo). La Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio.

AGENCIA RED 113