Carácuaro, Mich.- Lunes 27 de julio de 2026.- Un narcolaboratorio fue localizado y desmantelado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Carácuaro, informaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior tuvo lugar en una zona cerril de la mencionada región. Trascendió que los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando, en determinado momento, detectaron el sitio clandestino, por lo que procedieron a inspeccionarlo.

De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad del Gobierno Mexicano, en el lugar fueron asegurados 600 kilogramos de metanfetamina, así como 1,450 litros de la misma sustancia. Además, se localizaron 10,580 litros y 3,225 kilogramos de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

En la escena también fueron encontrados ocho reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores y 50 tanques de gas LP, equipo presuntamente empleado para la producción de narcóticos.

Según fuentes militares, el decomiso representó una afectación económica para la delincuencia organizada de aproximadamente 3,224 millones de pesos.

La droga, los químicos y el equipo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual continuará con las investigaciones correspondientes.