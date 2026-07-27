Tlalpujahua, Michoacán, 27 de julio de 2026.- Hace 21 años, Tlalpujahua fue reconocido como Pueblo Mágico por la riqueza de su historia, patrimonio y tradiciones. Hoy, ese nombramiento se fortalece al consolidarse como uno de los destinos turísticos más representativos de Michoacán y de México.

Conocido como el Pueblo de la Eterna Navidad, este encantador destino ha llevado el nombre del estado a distintas partes del mundo mediante la elaboración artesanal de esferas de vidrio soplado, una tradición que ha pasado de generación en generación y que hoy representa uno de los principales atractivos turísticos del estado, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Caminar por sus calles empedradas es adentrarse en un viaje por la historia, su arquitectura colonial, talleres artesanales, la herencia minera y la calidez de su gente convierten cada visita en una experiencia inolvidable para quienes buscan conocer la esencia de Michoacán.

Entre los sitios imperdibles se encuentran el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, una joya barroca del siglo XVIII que resguarda una singular imagen de la Virgen del Carmen pintada sobre adobe; el Museo Tecnológico Minero del Siglo XIX Mina Las Dos Estrellas, donde es posible conocer el auge minero que dio identidad a la región; la Torre del Carmen, único vestigio que permaneció en pie tras la inundación de Las Lamas; el Museo de los Hermanos López Rayón, cuna de importantes personajes de la Independencia de México; el Convento Franciscano y el Campo del Gallo, un espacio ideal para disfrutar del ecoturismo y el contacto con la naturaleza.

La experiencia se complementa con la gastronomía tradicional, donde destacan las frutas en conserva elaboradas con recetas familiares que han perdurado por generaciones, además de otros sabores que reflejan la riqueza culinaria de la zona.

“En estas vacaciones de verano, Tlalpujahua te espera para disfrutar de una eterna Navidad. Vive durante los 12 meses del año entre talleres de esferas, luces, artesanías y rincones llenos de encanto que hacen de este Pueblo Mágico un lugar único”, explicó el funcionario estatal.