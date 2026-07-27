Morelia, Michoacán, 27 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del equipo multidisciplinario del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, realizó una procuración multiorgánica que contribuirá a mejorar la calidad de vida de diversas personas en lista de espera.

Este acto de solidaridad fue posible gracias a la decisión de la familia de un hombre de 43 años, residente de Morelia, quien, tras presentar muerte encefálica, se convirtió en donante de ambos riñones, córneas y tejido óseo.

La distribución de los órganos procurados se realizó bajo estrictos criterios médicos y de compatibilidad. Un riñón fue trasplantado con éxito a una mujer de 33 años, originaria de Morelia. El procedimiento se realizó en el Hospital General “Dr. Miguel Silva”.

El otro riñón fue trasladado de manera inmediata al Hospital General de León, en Guanajuato, para ser trasplantado a un paciente en lista de espera. Ambas córneas y el tejido óseo fueron destinados al Banco de Tejidos del Estado de México, donde serán procesados para beneficiar a personas que requieren cirugías reconstructivas o de córnea.

La SSM reconoce y agradece a la familia del donante, cuya generosidad permitió transformar un momento de dolor en una oportunidad de vida y esperanza para otras familias.