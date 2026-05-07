La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, destaca la importancia de proteger la información personal e institucional mediante el uso de contraseñas robustas, en un entorno cada vez más digitalizado, en el marco del Día Mundial de la Contraseña, que se conmemora el primer jueves de mayo.

Las contraseñas débiles o reutilizadas representan una de las vulnerabilidades más frecuentes en materia de ciberseguridad, al facilitar accesos no autorizados, fraudes y suplantación de identidad. Por ello, adoptar medidas preventivas de ciberseguridad es una acción estratégica para fortalecer la seguridad digital de la ciudadanía.

Con el propósito de contribuir a la prevención de incidentes cibernéticos, la SSPC emite las siguientes recomendaciones para generar contraseñas seguras:

Longitud suficiente: Utilizar contraseñas de entre 12 y 16 caracteres incrementa significativamente su nivel de seguridad y dificulta que puedan ser descifradas.

Combinación de caracteres: Incorporar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales fortalece la contraseña y reduce la probabilidad de vulneración.

Evitar datos predecibles: No utilizar nombres, fechas importantes, secuencias numéricas o palabras comunes, ya que pueden ser fácilmente identificadas.

Uso exclusivo por cuenta: Asignar una contraseña distinta para cada servicio o plataforma ayuda a disminuir riesgos en caso de vulneración.

Actualización oportuna: Cambiar las contraseñas de manera periódica y hacerlo de inmediato ante cualquier sospecha de uso indebido.

Verificación adicional: Habilitar la autenticación de dos factores (2FA) como una medida complementaria de seguridad.

Si se requiere orientación para presentar una denuncia o contactar a la Unidad de Policía Cibernética de la entidad, se puede consultar el directorio disponible en la Ciberguía, en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

La SSPC refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad digital de la ciudadanía, mediante la promoción de hábitos responsables en el uso de herramientas tecnológicas para proteger la información personal y prevenir delitos cibernéticos.