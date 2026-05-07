Morelia, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- Con la participación de 21 artesanas y artesanos de distintas regiones del estado fue inaugurado el evento “Michoacán en las Manos”, que se desarrollará del 7 al 9 de mayo en el segundo patio del Centro Cultural Clavijero (CCC).

Esta iniciativa, respaldada por Javier Ramírez Tello para impulsar la actividad económica y promover el trabajo artesanal del estado, ofrecerá actividades a partir de las 11:00 horas, además de la venta de piezas tradicionales. Como parte del programa cultural, el viernes 8 de mayo se presentará el Grupo Purhémbe a las 17:00 horas.

“Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Gracias a los secretarios que nos acompañan, pero sobre todo quiero reconocer a las y los artesanos por el gran esfuerzo que hacen para venir desde sus comunidades hasta Morelia. Este es un evento que realizamos con mucho corazón y con el firme propósito de promover la venta de artesanías a un precio justo”, expresó Ramírez Tello.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, informó que las y los 21 artesanos participantes contarán con boletos para el concierto de Marco Antonio Solís, mismos que podrán entregarse al público mediante la dinámica de compra.

“Estos boletos buscan atraer a más personas a este evento artesanal, pero también brindar más oportunidades para que el público disfrute del concierto de nuestro paisano Marco Antonio Solís, quien cantará para las mamás en el Jalo por las Mamás el próximo sábado 9 de mayo”, comentó el funcionario estatal.

Por su parte, Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías (Casart), explicó que la dinámica realizada en colaboración con la Sectur será a través de las compras hechas durante esta muestra y también con las y los artesanos ubicados en el Portal de la Casart; por cada compra mínima de mil pesos por stand, las y los asistentes recibirán un boleto para el espectáculo.

Entre las y los artesanos presentes se encuentran Joel Cornelio, Leslie “La Niña de los Rebozos”, Feliciana Bautista, Andrés Palma y Juan José Gaona, por mencionar algunos, quienes representan a los municipios y comunidades de Ahuirán, Angahuan, Aranza, Capula, La Cantera, Cuanajo, Ihuatzio, Morelia, Nurio, Ocumicho, Paracho, Pátzcuaro, San Felipe de los Herreros, San José de Gracia, Tzintzuntzan y Zacán.