Pátzcuaro, Michoacan, 07 de mayo de 2026.- Al presidir el quinto de una serie de Parlamentos Abiertos rumbo a la reforma integral de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, el ombudsperson, Josué Mejía, aseguró contundente que “Las comunidades indígenas nunca más deben ser relegadas” y, en un ejercicio autocrítico, reconoció que en las luchas para el reconocimiento de los autogobiernos la CEDH estuvo ausente, lo que es totalmente “vergonzoso”, pues las formas de autogobierno no son concesiones del Estado Mexicano, sino esfuerzos colectivos de los pueblos originarios.

Sin embargo, reconoció el impulso que la actual administración estatal ha dado a este proceso de concretar la figura de autogobierno en diversas regiones del Estado, especialmente en zonas habitadas por comunidades indígenas.

En una muestra de reconocimiento a los pueblos originarios, Josué Mejía se comprometió a crear una Visitaduría Regional en la Meseta Purépecha, y a acompañar a las comunidades indígenas en su lucha por lograr la autonomía y para vigilar que nunca más sean relegadas.

En su turno, la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, celebró que en esta ocasión se aborde el tema de los derechos de los pueblos indígenas y llamó a las autoridades a respetar la autonomía de los mismos.

Dijo que este foro es muy importante, porque es una pieza clave para escuchar a todas las comunidades, a fin de saldar la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas.

Advirtió que lo que las y los integrantes de estas comunidades expresen, se materializará desde el Poder Legislativo, pues los pueblos indígenas deben ser incluidos en todo lo que tenga que ver con la gobernabilidad en Michoacán.

En su turno, Humberto Urquiza Martínez, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Gobierno del Estado, en representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, resaltó la importanica del trabajo que está realizando la CEDH para visibilizar a las comunidades indígenas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, ya que el autogobierno es un derecho humano fundamental, por lo que las autoridades municipales, estatales y federales tienen la obligación de garantizar que se respete.

Recordó que la Constitución del Estado de Michoacán establece que cualquier obstrucción al ejercicio del derecho de las comunidades indígenas al autogobierno es una responsabilidad del servidor público.

Agregó que en la nueva Ley de la Comisión Estatal de los Derehos Humanos de Michoacán se deben reconocer los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

En el acto, el diputado por el Distrito XV, de Pátzcuaro, Salvador Mendoza Torres, agradeció que el tema del derecho al autogobierno se coloque en la mesa de discusión pues éste trasciende la agenda política y defiende la dignidad de los pueblos indígenas.

Calificó el encuentro como un acto de pertenecia, pues se unen la historia, la cultura, la identidad y el orgullo de pertenecer a los pueblos originarios, expresión viva de la comunidad que organiza, que participa y que decide.

Añadió que se debe reconocer que hay formas propias de gobernar y que deben ser respetadas y fortalecidas por el Estado.

Reconoció que las voces , la experiencia y las propuestas que se expongan en cada mesa de trabajo marcarán el rumbo de lo que se desea construir como sociedad.

El legislador se comprometió a incluir cada una de las propuestas vertidas en el proyecto de ley, hasta traducirlas en reformas institucionales.

Estuvieron presentes en el Parlamento, Jorge Gómez Ramírez, Comisionado Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas; Jennifer Martínez Murillo, Rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán; Marbella Reynoso Juárez, Directora de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Indígenas del Poder Judicial; Conrado Paz Torres, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos; representantes de Ayuntamientos, de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de la Universidad Intercultural de Michoacán, así como representantes de comunidades indígenas de Tomendán, municipio de Taretan; Barrio San Francisco de Ahuiran, municipio de Paracho; San Francisco Pichátaro del municipio de Tingambato, y, de las islas de Janitzio y Yunuén, de municipio de Pátzcuaro.

En esta jornada se realizaron diversas mesas de trabajo en las que las y los asistentes expusieron problemáticas y presentaron propuestas sobre temas como pueblos indígenas y autogobierno, salud, educación, medio ambiente, derechos culturales, sociales y económicos, entre otros.