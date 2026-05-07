Morelia, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- Con una inversión estratégica que supera los 6 mil millones de pesos, el Gobierno de Michoacán consolida una transformación sin precedentes en la infraestructura urbana del estado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la construcción de los teleféricos en Uruapan y Morelia se realiza bajo un esquema financiero responsable que no genera deuda pública y que beneficiará de manera directa a más de un millón de habitantes.

“Estas obras se edifican bajo el modelo de obra multianual. Es un esquema de financiamiento durante su construcción, pero al finalizar el proceso, la obra queda liquidada al 100 por ciento”, puntualizó el mandatario estatal.

El sistema de transporte en la capital michoacana representa una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos y contará con un trayecto total de 7.4 kilómetros. El cronograma de apertura se divide en dos etapas clave, en septiembre de este año iniciarán operaciones las estaciones Estadio Morelos, Eduardo Ruiz, Primo Tapia Poniente y monumento a Lázaro Cárdenas.

Mientras que en enero de 2027 se incorporarán las estaciones Ciudad Universitaria, Zoológico y Santa María, completando el circuito.

El gobernador recordó que el teleférico de Uruapan, donde se invirtieron 3 mil 200 millones de pesos, es ya una realidad tangible para los ciudadanos. Desde su entrada en operación el pasado 18 de abril, este sistema ha demostrado ser el pilar de una estrategia de movilidad integral, segura y eficiente para las zonas de mayor densidad poblacional.