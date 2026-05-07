Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2026.- En sesión del Congreso del Estado, César Osuna Belmonte rindió protesta como diputado local, en suplencia del legislador Juan Carlos Barragán.

Durante el acto, se comprometió a fortalecer el trabajo legislativo y dar continuidad a la agenda de territorio, cercanía con la ciudadanía y transformación que se impulsan en coordinación con Barragán.

“Seguimos construyendo un equipo fuerte, cercano a la gente y comprometido con la transformación. Lo más importante es que el trabajo no se detenga y que las causas del pueblo sigan teniendo voz todos los días en el Congreso”, expresó.

Con esta toma de protesta, se reafirma el compromiso de seguir trabajando en unidad, fortaleciendo los proyectos y acciones que buscan mejores condiciones de vida para las familias de Morelia y de todo Michoacán.