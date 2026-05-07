Morelia, Michoacán, a 07 de mayo de 2026.- Refrendando la disposición de las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para concretar avances en la negociación con el Sindicato de Empleados con el objetivo de que se concluya la huelga en la institución, se participa en estos momentos en una mesa de trabajo con el gremio sindical.

La casa de estudios espera que se logren acuerdos que permitan que las y los estudiantes, docentes y administrativos regresen a las actividades académicas lo más pronto posible.

La autoridad nicolaita continuará poniendo sobre la mesa los ofrecimientos acorde a la viabilidad financiera de la Universidad.