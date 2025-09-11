Morelia, Mich. – Jueves 11 de septiembre de 2025.- Una camioneta repartidora de gas volcó sobre el Libramiento Norte de Morelia, percance que únicamente dejó daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves en la esquina de la calle Ingeniero Heber Soto Fierro, a la altura de la colonia Enrique Arreguín Vélez, cerca del Tecnológico de Morelia, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca.

En el sitio se presentaron unos patrulleros de Tránsito, quienes abanderaron el incidente, realizaron el peritaje respectivo y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado, el cual transportaba al menos 13 cilindros del referido combustible.



RED 113