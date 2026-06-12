Pátzcuaro, Michoacán, 12 de junio de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la Escuela Secundaria Técnica No. 167 del municipio de Pátzcuaro, la cual atiende a más de 200 alumnos y alumnas.

Ramírez Bedolla, destacó que luego de años sin un espacio digno, ahora contarán con instalaciones nuevas y propias, construidas para brindar a las y los estudiantes espacios seguros y adecuados para su formación académica; “Invertir en educación es apostar por el desarrollo de las comunidades y generar oportunidades para las nuevas generaciones”, señaló.

La obra representó una inversión de 14.4 millones de pesos e incluyó la construcción de seis aulas con laboratorio, módulo sanitario, cerco perimetral, plaza cívica y barda, infraestructura moderna que responde a las necesidades de la comunidad escolar.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que en Pátzcuaro se han destinado cerca de 80 millones de pesos para la ejecución de 20 obras educativas, como parte del compromiso del Gobierno de Michoacán con el fortalecimiento de la infraestructura escolar.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, señaló que la construcción de esta escuela fue posible gracias a las gestiones realizadas por docentes, madres y padres de familia. Asimismo, destacó los avances alcanzados en el sector educativo durante la presente administración, entre ellos el cumplimiento del cuarto ciclo escolar completo y el pago puntual e íntegro de salarios a profesores.

Acompañaron al mandatario estatal, Rafael Molina Bárcenas, director de la Escuela Secundaria Técnica 167; Juan Carlos Flores de Jesús, secretario de Infraestructura, Urbanismo y Obra Pública; Perla Guadalupe García Pedraza, tesorera de la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela; alumnos, alumnas, maestras y maestros de la Escuela Secundaria Técnica 167; así como madres y padres de familia.