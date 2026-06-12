Morelia, Michoacán, a 12 de junio de 2026.- En sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), se nombró al diputado Conrado Paz como coordinador de la bancada del PRD, quien a partir de esta semana encabezará las tareas legislativas del partido en la 76 Legislatura del Congreso del Estado.

Durante su encuentro con las y los integrantes del CEE, se pronunció por fortalecer el trabajo coordinado tanto con el partido como con las y los alcaldes, con la finalidad de trabajar de manera institucional y con confianza.

Al respecto, el diputado Octavio Ocampo habló de la importancia de la coordinación entre la bancada, el partido y las y los alcaldes perredistas.

A su vez, Verónica García, secretaria general, se pronunció por la unidad del perredismo. Precisó que existen desafíos que afrontar en los próximos meses y sostuvo que el PRD Michoacán sabrá salir adelante porque el perredismo tiene fuerza y presencia en todos los municipios del estado.

En este sentido, Pablo Varona, alcalde de Huetamo y coordinador de las y los presidentes municipales, llamó al cierre de filas. “Tienes una responsabilidad muy importante”, expresó.