En una acción liderada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) junto con Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, se detuvo a Oscar “N”, considerado principal operador financiero de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.

Con trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de GN y Ejército Mexicano, en coordinación con Marina, SSPC y CNI, detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Oscar “N”, quien procedía de un vuelo de Barcelona, España.

A Oscar “N” se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Estas actividades se realizaron en estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

De esta manera, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de inhibir actividades de la delincuencia organizada, para velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.