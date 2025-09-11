Morelia, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- En vísperas de las celebraciones por la Independencia de México, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hace un llamado a la población para disfrutar de los festejos patrios de manera responsable, priorizando la salud y el bienestar.

Los excesos en la alimentación y el consumo de alcohol pueden tener consecuencias negativas, especialmente para personas que ya padecen enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, ácido úrico elevado, o altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

Para disfrutar del pozole, tamales, sopes, chiles en nogada, entre otros platillos mexicanos sin comprometer la salud, la SSM recomienda cuidar el tamaño de las porciones, utilizando platos pequeños, consumirlos recién preparados y bien cocidos para evitar intoxicaciones.

Si el consumo de bebidas alcohólicas forma parte de tus celebraciones, alterna su ingesta con agua u otras bebidas sin alcohol para mantenerte hidratado y reducir la velocidad de consumo.

Las personas que se encuentran bajo tratamiento médico, es crucial que no lo suspendan durante las celebraciones, los festejos patrios no tienen que ser una excusa para poner en riesgo su salud.