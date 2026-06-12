Tocumbo, Mich.- 12 de junio de 2026.- Este viernes se registró un espectacular accidente que dejó cuantiosas pérdidas materiales cuando un camión cargado con cajas de frutillas se quedó sin frenos y atravesó todo el pueblo de Santa Clara de Valladares, perteneciente a este municipio de Tocumbo, llevándose vehículos y una moto que estaban estacionados, el chófer detuvo su alocada carrera en el poste metálico de un anuncio espectacular; una mujer y el conductor del camión resultaron lesionados y al parecer el ocupante de otro vehículo también, quien fue llevado a recibir atención médica por sus propios medios.

#Video Camión sin frenos provoca espectacular

accidente; hay cuantiosas pérdidas materiales; sucedió en Tocumbo #Michoacán pic.twitter.com/uY1fAySo2i — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 13, 2026

Alrededor de las 11:00 horas sobre la carretera que conduce de Zamora a Los Reyes, circulaba la pesada unidad tipo rabón marca Freightliner, modelo 2012, color blanco, con placas de circulación NG3565D, de esta entidad federativa, de cuyo chófer se ignoran sus generales ya que después de la carambola se dio a la fuga del lugar de los hechos.

Bajando la pendiente a la altura del ingenio cañero de esta población, el conductor se dio cuenta que el sistema de frenos no le servía, por lo que comenzó a hacer sonar sus bocinas en señal de alarma, se brincó varios topes, encontrándose primeramente con una camioneta marca Nissan, tipo estaquitas, modelo 2020, color rojo, se ignora quién era conductor en ese momento ya que lo trasladaron familiares a recibir atención médica.

El camión siguió sin control alguno, por lo que se impactó contra otra camioneta estacionada marca Nissan, tipo pickup, modelo 2014, color blanco, con placas de circulación NR9055A.

Posteriormente llegó hasta el estacionamiento que está a la orilla de carretera en donde es un área de lugares de comida y se llevó un vehículo estacionado marca Jeep, línea Grand Cherokee, modelo 2005, color arena, cuya familia estaba almorzando en los instantes del percance.

Ahí mismo, chocó una camioneta Ford tipo pickup, de color azul gris, con matrícula NM51635, cuyo propietario y amigos comían carnitas y luego arrolló una motocicleta Italika, color verde, conducido por Bertha Alicia, quien resultó con lesiones, siendo atendida ahí por paramédicos de Protección Civil.

Tras estos destrozos, el chófer recorrió al menos uno kilómetro más a gran velocidad, se brincó otros 3 topes, que como dice la gente parecen “bardas” y luego se salió de la cinta asfáltica para no chocar por alcance contra otro torton y se impactó de manera brutal contra el poste metálico de un anuncio espectacular, quedando ambas cosas destrozadas.

Al sitio se presentó personal de la policía municipal, paramédicos de PC, además de oficiales de Tránsito del Estado para acordonar el sitio, realizar peritajes y retirar las unidades chocadas con grúas al corralón. Los afectados acudirán ante el agente del Ministerio Público para que la empresa dueña del camión se haga responsable de los daños que les causaron.

AGENCIA RED 113