Múgica Mich.- 05 de diciembre del 2025.- La tarde de este viernes, un camión tipo volteo volcó en la colonia Lázaro Cárdenas de Nueva Italia, cabecera municipal de Múgica, sin que se reportaran personas heridas.

Trascendió que al filo de las 15:00 horas, el camión, uno de color rojo, con matrícula MT-01P y cargado con grava-arena, circulaba sobre la calzada Benito Juárez y a la altura de la la taquería Los 2 Carnales volcó sobre su costado izquierdo.

En el sitio se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes valoraron al conductor, mismo que afortunadamente solo presentaba golpes menores y crisis nerviosa.

Elementos de la Guardia Civil y de Tránsito realizaron el estudio técnico del percance y coordinaron las labores de limpieza, así como el retiro de la unidad siniestrada, la cual fue remolcada a un corralón mientras se determinan responsabilidades.

RED 113