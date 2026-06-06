Pátzcuaro, Michoacán, 6 de junio de 2026.- Moenia será la agrupación estelar del concierto de clausura del Cantoya Fest Pátzcuaro 2026, que se realizará el sábado 1 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en la Plaza Vasco de Quiroga, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

A través de las redes sociales del festival, las y los organizadores confirmaron la participación de la reconocida agrupación mexicana, que presentará sus grandes éxitos del synth pop en español en una noche que promete ser inolvidable.

“Este año, la magia tendrá un escenario único: mientras la música de Moenia envuelve la noche, su característico manto estelar parecerá fundirse con cientos de globos de Cantoya iluminando el cielo de Pátzcuaro. Una combinación de luces, emociones y sueños flotando sobre nuestras cabezas que promete regalarnos una postal simplemente inolvidable”, señala la publicación difundida por el festival.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, recordó que este año el Cantoya Fest Pátzcuaro se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto en el emblemático Pueblo Mágico.

Además de disfrutar de las exhibiciones de globos de Cantoya, las y los visitantes podrán recorrer los principales atractivos turísticos de Pátzcuaro, degustar la gastronomía tradicional de la región, adquirir artesanías elaboradas por manos michoacanas y conocer espacios emblemáticos como el mercado municipal “Vasco de Quiroga”, que recientemente celebró su primer aniversario.

La Sectur destacó que esta edición reunirá a maestros globeros de Brasil, Francia, Colombia y El Salvador, lo que fortalece el carácter internacional del festival y enriquece la experiencia de las y los asistentes. Todos los detalles del evento pueden consultarse en las redes sociales oficiales del Cantoya Fest Pátzcuaro.

AQUÍ UNO DE LOS GRANDES ÉXITOS DE MOENIA: