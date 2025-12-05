Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anuncia la reactivación de la plataforma digital de inscripciones para los talleres del primer trimestre de 2026 en la Casa de la Cultura de Morelia, con una oferta formativa diversa para todas las edades. El trámite se podrá realizar hasta el 16 de diciembre.

Las y los interesados podrán inscribirse de manera ágil en el sitio web casaculturamorelia.michoacan.gob.mx, donde aparecerán todas las opciones de talleres, solo es necesario crear un usuario y generar la orden para realizar el pago en línea con tarjeta bancaria o directamente en ventanilla de instituciones bancarias.

Para talleres dirigidos a niñas, niños y jóvenes, es importante crear un usuario por cada participante, utilizando su CURP y un correo electrónico diferente. Las personas beneficiadas con beca o condonación podrán acudir directamente a las instalaciones de la Casa de la Cultura para completar su inscripción.

La Secum invita a la población a realizar el proceso con anticipación, para poder ser parte de la comunidad creativa que se impulsa en la Casa de la Cultura de Morelia, como parte del esfuerzo permanente para impulsar la vida cultural activa en la ciudad.