Morelia, Michoacán, a 04 de diciembre de 2025.- El ayuntamiento de Morelia impulsa la construcción de una nueva planta potabilizadora, un proyecto estratégico que fortalecerá el servicio de agua potable y garantizará el suministro para la ciudadanía por más de dos décadas.

La obra contempla la entrega de aproximadamente 400 litros por segundo para la ciudad y se desarrollará bajo un esquema tripartita entre el Ayuntamiento de Morelia, el Gobierno del Estado y la Federación, lo que permitirá consolidar una infraestructura hidráulica de gran alcance y beneficios duraderos para miles de familias.

En sesión de Cabildo, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, destacó la visión de largo plazo con la que se impulsa este proyecto:

“Hoy tenemos claro qué queremos hacer y qué necesita nuestra ciudad rumbo a sus 500 años. En materia hídrica, sabemos qué debemos hacer para garantizar el agua durante al menos los próximos 20 años. Este plan integra dos temas fundamentales: la potabilización del agua y el tratamiento del agua”, expresó.

Además de la planta potabilizadora y la nueva red de distribución, el proyecto incluye la construcción de canales para recolectar aguas negras y conducirlas a la planta tratadora de Atapaneo, donde serán saneadas y aprovechadas para los distritos de riego de Álvaro Obregón. Con ello, se impulsa no solo la seguridad hídrica de Morelia, sino también el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento del campo y el uso responsable del agua.

Para lograr dicho objetivo el Cabildo de Morelia autorizó tramitar un crédito que deberá ser avalado por el Congreso del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Posteriormente, el Cabildo autorizó la modificación al título de concesión del servicio público de disposición final de residuos urbanos y manejo especial, con el cual se incluirá el servicio de aprovechamiento y la valoración energética del biogás.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso de trabajar con responsabilidad y visión a futuro para garantizar servicios básicos de calidad y un desarrollo sostenible para Morelia.