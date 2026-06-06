Morelia, Michoacán, 6 de junio de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026 podría registrar una actividad superior al promedio histórico, derivado de la influencia del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada inició oficialmente el 15 de mayo en el Pacífico y concluirá el 30 de noviembre. Para este periodo se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales, de los cuales entre 9 y 10 podrían alcanzar la categoría de tormenta tropical, de 5 a 6 evolucionar a huracanes categoría 1 o 2, y entre 4 y 5 intensificarse como huracanes mayores.

El coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, señaló que el comportamiento de las lluvias para este año estará influenciado por condiciones oceánicas y atmosféricas que favorecen el desarrollo de fenómenos hidrometeorológicos de mayor intensidad.

“Las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño generan un entorno favorable para la formación e intensificación de ciclones tropicales en el Pacífico oriental, por lo que mantenemos un monitoreo permanente y reforzamos las acciones preventivas en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”, destacó.

Asimismo, se informó que durante mayo y junio podrían registrarse lluvias por arriba del promedio histórico en la entidad, mientras que entre julio y septiembre es probable la presencia de la canícula, caracterizada por una disminución temporal de precipitaciones y aumento de temperaturas.

Posteriormente, entre septiembre y octubre, se prevé un repunte en la actividad ciclónica y en la intensidad de las lluvias.

Ante este panorama, la dependencia mantiene acciones preventivas como monitoreo permanente de fenómenos hidrometeorológicos, revisión de zonas de riesgo, coordinación interinstitucional, habilitación de refugios temporales y fortalecimiento de mecanismos de atención oportuna a emergencias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, atender las recomendaciones preventivas y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.