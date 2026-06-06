Morelia, Michoacán, 6 de junio de 2026.- La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán se ha consolidado como referente nacional en materia de calidad y modernización en gestión pública, informó el tesorero estatal, Luis Navarro, quien dio a conocer que la Dirección de Programación y Presupuesto renovó la certificación de la norma internacional ISO 9001:2015, tras una auditoría practicada por la firma The Quality Alliance.

El funcionario señaló que el equipo de auditores y especialistas que realizó los análisis, estudios y revisiones determinó que esa área de la dependencia estatal presenta estándares y sistemas de calidad verificables y de nivel internacional, lo que contribuye al orden y a buenos resultados dentro de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, la Dirección de Programación y Presupuesto es una de las áreas de Finanzas y Administración que mejor se prepara con la intención de convertirse en una de las primeras del Gobierno de Michoacán en incorporar inteligencia artificial de manera operativa en el ciclo del gasto público. “En una etapa próxima se implementará el proyecto de IA para la validación del gasto público, a través de la Plataforma Integral de Organización Presupuestaria, sistema que validará de forma automática los documentos de ejecución presupuestal y comprobatorios, con el consecuente ahorro de papel, mayor rapidez, trazabilidad reforzada y reducción de errores en el manejo de los recursos públicos”, aseguró el tesorero estatal.

Finalmente, reconoció el esfuerzo de la Dirección de Programación y Presupuesto, encabezada por su director, Marco Antonio Flores García, y su equipo de colaboradores, a quienes exhortó a transformar los procesos y sistemas a favor de la ciudadanía michoacana, que es a la que se debe la administración que lidera el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.