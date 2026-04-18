Morelia, Mich.- 18 de abril de 2026.-Durante la madrugada de este sábado, se registró un aparatoso accidente vehicular sobre Libramiento Norte de la ciudad de Morelia con saldo de un masculino lesionado y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con información de fuentes de rescate, se trató el choque volcadura de un auto de color plata, en el sentido del Estadio Morelos al distribuidor Vial de salida Salamanca, frente a la tienda AutoZone en las inmediaciones de la colonia El Realito.

Al tener conocimiento de la emergencia al sitio se trasladaron elementos de Bomberos Morelia, así como paramédicos de Ambumed Cruz Roja y Rescate, quienes encontraron prensado el conductor de la unidad y con apoyo de equipo hidráulico, realizaron las maniobras para liberarlo. El paciente responde al nombre de Ari Raciel, mismo que tras ser estabilizado, fue canalizado a un nosocomio.

Posteriormente, agentes de Vialidad realizaron los correspondientes peritajes y aseguraron la unidad siniestrada para qje sea la autoridad competente la que determine responsabilidades.

AGENCIA RED 113