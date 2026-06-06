Pátzcuaro, Michoacán, 6 de junio de 2026.- Pátzcuaro celebra 24 años de haber recibido el nombramiento de Pueblo Mágico, reconocimiento que lo ha consolidado como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Michoacán y de México. Su legado histórico, tradiciones vivas, arquitectura colonial y herencia purépecha lo convierten en un lugar que cautiva a visitantes nacionales e internacionales durante todo el año, informó el titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Roberto Monroy García.

Este destino resguarda una profunda herencia cultural que se refleja en cada uno de sus rincones. A lo largo de los siglos, Pátzcuaro ha preservado su esencia indígena e incorporado elementos de la época colonial, dando origen a una identidad única que hoy distingue a este Pueblo Mágico.

Entre los sitios imperdibles para quienes visitan la ciudad destacan la Plaza Vasco de Quiroga, considerada una de las plazas coloniales más grandes de México; la Casa de los Once Patios, referente de la actividad artesanal; la Basílica de Nuestra Señora de la Salud; la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra, que alberga el mural histórico de Juan O’Gorman; así como el Centro de Interpretación Vasco de Quiroga y el Museo de Artes e Industrias Populares.

La experiencia en Pátzcuaro también se disfruta a través de su gastronomía tradicional, reconocida por conservar sabores ancestrales que forman parte de la identidad michoacana. Platillos como las corundas, los uchepos, las enchiladas placeras y los tradicionales “charalitos” deleitan a quienes visitan el lugar, mientras que las nieves de pasta continúan siendo uno de los postres más representativos y apreciados por visitantes y habitantes.

Por más de dos décadas, Pátzcuaro se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos de “el alma de México” e invita a las y los viajeros a descubrir su historia, disfrutar de sus tradiciones, hospedarse en la amplia oferta hotelera de la región y vivir una experiencia inolvidable en uno de los sitios más representativos de Michoacán. Conoce más detalles de este Pueblo Mágico en el portal https://visitmichoacan.com.mx/.