Tarímbaro, Mich.- Viernes 17 de abril de 2026.- Derivado de una falla mecánica, un automóvil ardió en llamas a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, informaron fuentes allegadas al tema.

El hecho se registró durante la noche de este viernes, a la altura del kilómetro 7, en una rampa de descenso del puente Erandeni, en el sentido de Tarímbaro hacia la capital michoacana, y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias.

Al lugar acudieron bomberos locales, quienes sofocaron el fuego. Por fortuna, no hubo personas lesionadas ni fallecidas, únicamente daños materiales.

Después, unos oficiales de Tránsito se encargaron de realizar las acciones correspondientes y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado, el cual es de la marca Nissan Versa.

AGENCIA RED 113