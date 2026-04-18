Morelia, Michoacán, a 18 de abril de 2026.– El Congreso del Estado aprobó el dictamen de reforma al Código Penal en materia de abuso sexual, iniciativa presentada por la diputada Fabiola Alanís, con lo que la entidad se coloca en la antesala de consolidar un marco legal más sólido para la protección de mujeres, niñas y adolescentes.

Con esta aprobación, el delito de abuso sexual será perseguido de oficio, eliminando barreras que históricamente han impedido a las víctimas acceder a la justicia, y estableciendo además la obligación de la reparación integral del daño y garantías de no repetición.

La diputada Fabiola Alanís destacó que este avance legislativo representa un paso firme hacia la erradicación de la impunidad en los delitos de violencia sexual, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

“Este dictamen es resultado de una convicción clara: el Estado debe proteger de manera efectiva a las víctimas y garantizar que ningún delito de abuso sexual quede sin investigarse ni sancionarse. Estamos avanzando hacia un sistema de justicia más humano, más sensible y con perspectiva de género”, afirmó.

La legisladora subrayó que esta reforma responde a una realidad alarmante en la entidad, donde cada año se registran más de 600 casos de abuso sexual, afectando principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, en muchos casos dentro de sus propios entornos familiares.

Asimismo, reconoció el respaldo de las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura para concretar este avance, así como la exigencia constante del movimiento de mujeres que ha impulsado cambios estructurales para garantizar una vida libre de violencias.

La minuta será remitida al Ejecutivo para su publicación correspondiente, con lo que Michoacán se encamina a contar con una legislación más robusta en la protección de los derechos humanos y en el combate frontal a la violencia sexual..

“Hoy damos un paso decisivo. Esta reforma, que impulsamos desde el Congreso, reafirma que en Michoacán la justicia para las mujeres, niñas y adolescentes no puede esperar”, concluyó Fabiola Alanís.