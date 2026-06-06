Morelia, Michoacán; 05 de junio de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, mantiene labores de poda preventiva de árboles y mantenimiento de áreas verdes, atendiendo así la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de garantizar la seguridad de las y los morelianos durante la temporada de lluvias.

Estas acciones disminuyen la posibilidad de caída de ramas derivada de los fuertes vientos y precipitaciones que suelen registrarse en esta época del año, además de contribuir al desarrollo saludable del arbolado urbano y a la seguridad de la población.

Personal de la Dirección de Parques y Jardines continuó los trabajos de poda de árboles en la Plaza de los Niños Héroes y la calle Santiago Tapia, así como en las colonias Juana Pavón, Gertrudis Sánchez y Unión Popular Solidaria.

Las brigadas también efectuaron poda de pasto en el Boulevard Cumbres de Las Américas, el Periférico Paseo de la República frente a Plaza Las Américas, además del Parque Lineal y el canal ubicado entre las colonias Puertas del Sol y Gertrudis Sánchez.

En estos dos últimos espacios también se llevaron a cabo trabajos de elaboración de cepas para futuras acciones de reforestación.

La Secretaría de Servicios Públicos reiteró que estas labores forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento preventivo que conserva en buenas condiciones las áreas verdes de la ciudad, protege la integridad de las y los morelianos y fortalece la infraestructura ambiental del municipio.