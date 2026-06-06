Morelia, Mich., 06 de junio de 2026.- La extrema izquierda, personificada por Morena y sus aliados, no cumple y no sabe gobernar, así ha quedado demostrado en México, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

Indicó que un claro ejemplo de la incapacidad de la 4T es el magisterio, a quienes ha utilizado y no quiere resolver sus peticiones, a pesar de que ellos apoyaron a la izquierda.

“Ahí están los maestros de la CNTE, ellos son los principales testigos de cómo los utilizaron y de cómo hay una gran diferencia, un gobierno priista esto ya lo hubiese resuelto con diálogo, con política, con acuerdos”, dijo.

Lamentó que ahora los profesores mexicanos estén arrepentidos de haber apoyado proyectos de extrema izquierda, representados por los guindas.

“Ellos son los principales arrepentidos de haber apoyado los proyectos de extrema izquierda, porque dicen en sus discursos patrioteros que la intervención de la ultraderecha, pero nadie habla de la ultraizquierda que miente, que engaña, ahí están las consecuencias de que importe más la honestidad que la capacidad”, mencionó.

Por ello, durante la clausura de los cursos de capacitación del IRH filial Michoacán, recordó a las y los priistas salir a hablar con quienes ahora se arrepienten de haber apoyado al oficialismo, y qué mejor, si lo hacen preparados.

“Ocupamos cuadros honrados y capacitados para que no pase lo que hoy estamos viviendo, tener que presenciar discursos de una presidenta que dice que va a haber internet en todos los hospitales, pero no hay medicamentos”, señaló.

Por su parte, Karla Carmona, dirigente del Instituto Reyes Heroles filial Michoacán, destacó que la historia ha demostrado que los partidos que dejan de formar a su militancia terminan perdiendo el rumbo, en cambio quienes invierten en capacitación, construyen futuro y por esa razón, la formación política deja de ser un discurso y se convierte en realidad.

“La capacitación es la base de grandes proyectos políticos. Sigamos trabajando para que cuando llegue el momento de enfrentar los retos del 2027 podamos hacerlo con la fuerza de nuestras convicciones, pero también con esa preparación que los tiempos nos exigen hoy en día”, dijo.

Durante su intervención, la rectora de la Universidad Ágora Hispanoamericana, Ana Luz Mila Barrera, agradeció el apoyo del también diputado Memo Valencia, por ser el único político capaz de dar un discurso directo, auténtico y disruptivo, que incluso llega a poner en riesgo su vida.

“Esto nace de la convicción de expresar con claridad lo que otros prefieren callar y por ello, resulta tan valioso que hoy se apueste por la capacitación política como una herramienta para fortalecer liderazgos más sólidos, más estratégicos y mejor preparados para enfrentar los desafíos que nuestra sociedad necesita”, refirió.

Estuvieron presentes la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Rocío Luquín; las Defensoras de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez y Edna Martínez Nambo, también regidora de Morelia; y la presidenta del Comité Municipal del PRI en Morelia, Carolina Tomas Flores.