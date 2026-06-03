Morelia, Mich.- Miércoles 03 de junio de 2026.- Una volcadura automovilística se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, percance que dejó dos personas con lesiones leves, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente ocurrió a un costado del puente vehicular, a la altura de la colonia Gertrudis Bocanegra, y fue reportado por algunos ciudadanos al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes, mismos que no requirieron traslado hospitalario.

Por su parte, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del incidente y deslindar responsabilidades. Asimismo, solicitaron el apoyo de una grúa, la cual retiró la unidad siniestrada y se restableció la circulación en la zona.

RED 113