Morelia, Mich.- Martes 21 de julio de 2026.- De nueva cuenta, un vehículo atropelló a uno de los estudiantes normalistas que acostumbran “botear” (pedir dinero) sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la población de Tiripetío, perteneciente al municipio de Morelia, indicaron fuentes allegadas al tema.

La ayuda

Trascendió que el hecho ocurrió durante la mañana de este martes. La situación fue reportada al número de emergencias y, posteriormente, acudieron oficiales y paramédicos, quienes atendieron al joven lesionado y lo trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

La unidad involucrada

Se observó que la unidad involucrada es una camioneta Fiat, color blanco, la cual terminó con el parabrisas estrellado, así como daños en la parrilla y el cofre. Asimismo, se supo que los agentes de Tránsito aseguraron al conductor y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Es el segundo caso; el llamado a la prevención

Este es el segundo normalista atropellado en menos de 10 días. El primer caso ocurrió el pasado miércoles 15 de julio, también en circunstancias similares.

Ante la recurrencia de este tipo de accidentes, resulta indispensable que las autoridades competentes implementen acciones preventivas y de vigilancia en la zona.

La permanencia de estudiantes solicitando cooperación sobre la carpeta asfáltica representa un riesgo constante tanto para ellos como para los automovilistas y transportistas que circulan por dicha vía. Evitar una nueva tragedia requiere medidas oportunas que privilegien la seguridad de todos los involucrados.

AGENCIA RED 113