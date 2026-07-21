Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- Las patrullas Ford Police Interceptor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron desplegadas para brindar vigilancia y atención en las carreteras de Michoacán durante el operativo Verano Seguro 2026. Las unidades se caracterizan por su alta potencia, tecnología y capacidad de respuesta.

Estas unidades, diseñadas especialmente para funciones policiales, cuentan con un motor V6, transmisión de 10 velocidades y una potencia superior a los 300 caballos de fuerza, lo que permite una respuesta ágil y un mejor desempeño durante los recorridos y maniobras operativas.

Además, disponen de diferentes modos de manejo para adaptarse a las condiciones del camino, lo que ofrece mayor estabilidad y capacidad de reacción en patrullajes preventivos y ante situaciones de emergencia.

Entre sus principales características se encuentra equipamiento especializado de comunicación, que fortalece las labores operativas y la coordinación con los centros de mando.

Con estas unidades, los elementos de Guardianes del Camino brindan vigilancia, acompañamiento, orientación y auxilio a quienes transitan por 15 rutas carreteras de todo el estado durante este periodo vacacional.

En caso de requerir apoyo, las y los viajeros pueden comunicarse al número 911 o enviar un mensaje al número de WhatsApp de Guardianes del Camino: 443 790 7013.