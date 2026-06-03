Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- La historia regional de Michoacán suma una nueva aportación con la publicación de “El gran Michoacán en el otoño del siglo XVII”, obra de Álvaro Ochoa Serrano, que será presentada el próximo 8 de junio a las 18:00 horas en el Museo de Arte Colonial, con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum).

El libro ofrece una mirada profunda al antiguo obispado michoacano a partir de una valiosa documentación histórica generada por mandato de la Corona española en el siglo XVII. La investigación recupera descripciones de jurisdicciones eclesiásticas que permiten reconstruir aspectos sociales, geográficos y culturales de una extensa región que formó parte del territorio novohispano.

Para desarrollar este estudio, el autor reunió y analizó documentos resguardados en el Archivo de la Casa de Morelos, complementándolos con padrones, noticias de capellanías y registros de cofradías. El resultado es una obra estructurada en veinte capítulos que brinda un amplio panorama de la vida cotidiana, la organización territorial y las dinámicas sociales de la época.

Reconocido por sus aportaciones dentro del conocimiento de la cultura ranchera, la migración michoacana hacia Estados Unidos y las tradiciones musicales populares, el investigador ha dedicado gran parte de su trayectoria al estudio de la historia regional. Sus trabajos han contribuido a comprender los movimientos sociales, el agrarismo y la construcción de identidades culturales en diversas regiones del estado.

La presentación contará además con la participación de Ramón Sánchez Reyna, especialista en historia y arte michoacanos. La Secum invita al público interesado en la historia de Michoacán a asistir a este encuentro, que permitirá dialogar sobre una obra fundamental para comprender el pasado y la riqueza histórica de la entidad.