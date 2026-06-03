Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- Con una cifra histórica de más de 6.7 millones de tortugas marinas nacidas en la Costa michoacana, concluyó la temporada 2025-2026 del Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina. De este total estimado, se logró la liberación directa de un millón 699 mil 609 crías hacia el mar.

El director general de la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), Ramón Hernández Orozco, informó que el éxito de este periodo fue posible gracias a la protección de 25 mil 584 nidos. Estas acciones de conservación se concentraron en 25 campamentos tortugueros distribuidos estratégicamente en las playas de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

A esta cifra se suma una producción natural estimada de 5 millones de crías nacidas de manera directa en las playas protegidas de la Costa michoacana, alcanzando un impacto ecológico superior a los 6.7 millones de nuevos quelonios incorporados al Océano Pacífico.

Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre la Compesca y los 650 voluntarios de los campamentos tortugueros que participaron en labores de vigilancia, protección, monitoreo, incubación controlada y liberación de crías de tortuga golfina, negra y laúd.

El funcionario estatal señaló que ya se trabaja en la preparación de la temporada 2026-2027, fortaleciendo la coordinación con los campamentos tortugueros, comunidades costeras y dependencias de los distintos órdenes de gobierno. Asimismo, destacó la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el objetivo de brindar mayores apoyos y reforzar la importante labor que realizan diariamente en la protección y conservación de la tortuga marina en las costas de Michoacán.

Con estas acciones, el Gobierno estatal, a través de la Compesca, reafirma su compromiso con la conservación de las especies marinas y la protección del patrimonio natural de las costas michoacanas.