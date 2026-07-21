Morelia, Michoacán; 21 de julio de 2026.- De acuerdo a reportes oficiales, la Policía Morelia es hasta 4 veces más productiva que la Guardia Civil reveló el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, Alfonso Martínez, reconoció que la Policía Morelia no cuenta con el estado de fuerza deseado al igual que la Guardia Civil, pero no por ello deben desaparecerse, por el contrario deben fortalecerse.

Ante los medios de comunicación subrayó que el resultado debe medirse no solo por el número de elementos o efectivos policiacos sino por su eficiencia, y en este caso la Policía Morelia, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, es más efectiva en todos sus indicadores y en algunos casos hasta con un registro de 4 a 1.

A manera de ejemplo citó que del 1 al 19 de julio, de 2026, la Policía Morelia tuvo 829 puestas a disposición ante la Fiscalía, contra 213 de la Guardia Civil. Personas detenidas por delito fueron 287, contra 104; vehículos recuperados por reporte de robo: 296 contra 174; armas aseguradas: 39 contra 25.

Alfonso Martínez insistió en que las corporaciones municipales deben ser fortalecidas no destruidas. Cada nivel de gobierno debe cumplir con la parte que le corresponda tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución Federal.

El gobierno federal abandonó a los municipios, por ejemplo durante la administración 2015-2018 había recursos cercanos a los 180 millones de pesos que servía para la compra de patrullas y equipamiento y ahora ese dinero lo concentra la federación.