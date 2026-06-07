Coeneo, Mich.- Domingo 07 de junio de 2026.- Un hombre murió tras la volcadura de su vehículo compacto sobre la carretera Zacapu-Morelia. Según autoridades policiales, la acompañante del susodicho resultó ilesa.

El trágico hecho sucedió durante la noche de ayer sábado a la altura de la comunidad de La Constitución, perteneciente al municipio de Coeneo. Unas personas vieron el automotor siniestrado y lo reportaron al número de emergencias.

Después llegaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino, mismo que respondía al nombre de César Santiago, de 39 años de edad, vecino de la colonia Primo Tapia, ubicada en la capital michoacana.

Asimismo, los socorristas ayudaron a la sobreviviente, identificada como Sorayma, de 31 años de edad, con domicilio en la colonia José María Morelos, misma que no requirió traslado hospitalario.

Se apreció que el auto siniestrado es de la marca Volkswagen Jetta, color negro, con placas PPR899A. Los oficiales acordonaron la escena del percance y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente acudieron los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.