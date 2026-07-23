Morelia, Michoacán, 23 de julio de 2026.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Forestal del Estado (Cofom), fortalece el monitoreo de la fauna silvestre mediante la instalación de cámaras de fototrampeo en diversas comunidades del estado, una estrategia que permite conocer las especies que habitan los ecosistemas forestales y promover su conservación con la participación de las y los habitantes.

A través del Departamento de Fauna Silvestre, la Cofom presta cámaras trampa a las comunidades interesadas y les brinda capacitación sobre su instalación, operación y monitoreo, incluyendo la selección de los sitios más adecuados para su colocación y la periodicidad para la descarga de imágenes.

Actualmente, mediante convenios de colaboración, las cámaras de fototrampeo se encuentran instaladas en el Área Voluntaria para la Conservación Loma de Tiristarán, en el municipio de Morelia; la comunidad indígena de Pómaro, en Aquila; ejidos y comunidades del municipio de Coalcomán; la comunidad indígena de San Andrés Tziróndaro, en Quiroga; la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, en Pátzcuaro; y el predio La Joya, en el municipio de Nocupétaro.

Gracias a este monitoreo se han obtenido registros de diversas especies de fauna silvestre, entre las que destaca el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), que representa el mayor número de avistamientos. Asimismo, se han captado imágenes de especies como el puma (Puma concolor), el pavito alas blancas (Myioborus pictus), el gavilán de Cooper (Astur cooperii), la piranga encinera (Piranga flava) y el zorrillo de espalda blanca norteño (Conepatus leuconotus), entre otras.

El monitoreo mediante cámaras trampa es una herramienta fundamental para registrar la biodiversidad en los bosques michoacanos. La riqueza de fauna silvestre funciona como un indicador clave de la salud de los ecosistemas, al tiempo que sensibiliza a las comunidades sobre la importancia de proteger las especies que habitan en sus territorios.

Las comunidades interesadas en participar en este programa pueden solicitar el préstamo de cámaras y la capacitación correspondiente en la Cofom, que cuenta con 10 delegaciones regionales. Para mayor información pueden comunicarse al 443 312 3930, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas.