Enfoque Electoral

Hace medio siglo

David Alejandro Delgado Arroyo.

El pasado 4 de julio se cumplieron 50 años de la elección más curiosa que ha tenido nuestro México, una elección en que solo apareció un candidato a la Presidencia de la República, José López Portillo, quién pronunció esta frase tras las elecciones: “Con el voto de mi madre habría bastado para ser presidente”.

Sin embargo, si hubo campaña. Respecto a la cual el propio José López Portillo la calificó como una serie de “rounds de sombra”; el problema fue que el principal partido de oposición al partido en el gobierno, vivió una crisis interna entre doctrinarios y pragmáticos que los llevó a no ponerse de acuerdo en presentar una candidatura.

En esas condiciones hubo elecciones, en las cuales participaron 17,606,872 votantes, lo que significó una participación del 67.94%, la única candidatura oficial ganó un total de 16,462,930 votos, es decir, ganó con el 93.5% de los votos, además, el partido en el gobierno se llevó 63 de 64 senadurías y 195 de 237 diputaciones.

Ya en esa elección había diputaciones de partido, figura que fue creada en la reforma constitucional que fue publicada el 22 de junio de 1963, y en la que participaron en su redacción dos importantes legisladores: el veracruzano Jesús Reyes Heroles y el jalisciense José Luis Lamadrid Souza.

Ambos personajes fueron los que diseñaron, redactaron y negociaron la reforma política de 1977, como consecuencia necesaria de la elección de 1976, en esa ocasión ya lo hicieron como Oficial Mayor de la Secretaria de Gobernación el primero y el segundo, como el Secretario de Gobernación.

Dicha reforma transformó los diputados de partido, en diputaciones de representación proporcional, así como constituir a los partidos políticos como entidades de interés público.

La nueva realidad de participación política llevó a unas elecciones de 1988 muy competidas.

Luego de las elecciones de 1988 que fueron duramente cuestionadas por la caída del sistema, nuevamente José Luis Lamadrid Souza fue uno de los cerebros de dicha reforma con la idea de que daría imparcialidad a las elecciones un órgano similar a la judicatura, por eso se crea el Instituto Federal Electoral en 1990, que luego se transformaría en el Instituto Nacional Electoral que hoy conocemos.

Este medio siglo que ha pasado luego de una elección curiosa que fue detonadora de nuestro proceso de reforma política, no se nos debe olvidar que la pluralidad es importante en las elecciones, de la misma manera que el diálogo, la legalidad y la tolerancia son valores fundacionales de la democracia.