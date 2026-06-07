Para hoy, prevalecerá un temporal de lluvias sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el valle de México; debido a la interacción de dos zonas de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte y noreste del país, además de canales de baja presión en el interior del territorio nacional e inestabilidad atmosférica.

A las 09:00 h tiempo del centro de #México se formó la #DepresiónTropical Dos-E frente a las costas de Acapulco, #Guerrero.

El pronóstico es, lluvias puntuales torrenciales en Guerrero (costa); puntuales intensas en Puebla (suroeste), Michoacán (noreste y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (sur); puntuales muy fuertes en Colima, Jalisco (sur), Estado de México (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz (norte y centro), Hidalgo (norte y este), Querétaro (norte), Guanajuato (sureste), San Luis Potosí (este) y Tamaulipas (sur); puntuales fuertes en Tabasco (oeste y sur), Tlaxcala y Ciudad de México; intervalos de chubascos en Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila; y lluvias aisladas en zonas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Se prevé que la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, evolucione a un ciclón tropical en el trascurso de este día. Por su parte, el ingreso de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión que se establecerá en la península de Yucatán, ocasionarán chubascos en dicha región.

A su vez, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (sureste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (suroeste), Guerrero (centro, sur y sureste), Oaxaca (sur) y Chiapas (norte y centro). Se prevé que a partir de este día inicie en Coahuila (suroeste).

Sigue aquí la video conferencia sobre la #DepresiónTropical Dos-E que se formó esta mañana frente a las costas de #Guerrero ⬇️ https://t.co/Um1f3wohDF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de junio 2026:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (noreste y costa), Puebla (suroeste), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (este), Jalisco (sur), Colima, Guanajuato (sureste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos (sur), Estado de México (norte y suroeste), Tamaulipas (sur) y Veracruz (norte y centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua y Durango.