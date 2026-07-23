Morelia, Michoacán.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) obtuvo la aprobación de dos proyectos de investigación en la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026, Capítulo Ciencia Básica y de Frontera, cuyos resultados fueron dados a conocer por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

La rectora Yarabí Ávila González destacó la labor de las y los investigadores nicolaitas, al referir que su trabajo refleja el compromiso que tiene la casa de estudios con la sociedad al generar conocimiento que impacta en los distintos sectores, por lo que afirmó que el apoyo a la ciencia, la innovación y investigación seguirá siendo una constante en su administración.

Cabe señalar que de acuerdo con los resultados de la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026, emitidos por Subsecretaría de Ciencia y Humanidades dependiente de la Secihti, los proyectos aprobados a la Universidad Michoacana corresponden a la doctora Lorena Martínez Alcántar, adscrita al Instituto de Investigaciones Químico Biológicas (IIQB), con el proyecto denominado “Ciclodipéptidos bacterianos como moduladores de la plasticidad metabólica del tejido adiposo y su impacto en la progresión tumoral”.

Así como el del doctor Ulises Nucamendi Gómez, adscrito al Instituto de Física y Matemáticas, con el proyecto “Inferencia Bayesiana acelerada con redes neuronales y estadísticas de orden superior para el análisis estadístico de estructuras a gran escala y la estimación de parámetros de modelos cosmológicos”, ambos del Capítulo Ciencia Básica y de Frontera.

Conforme a las Bases y Términos de Referencia de dicha Convocatoria, los proyectos aprobados podrán recibir financiamiento una vez que se formalicen los Convenios de Asignación de Recursos correspondientes.

Su aprobación representa un reconocimiento a la calidad académica y científica de las y los investigadores nicolaitas, así como al trabajo que se realiza en los institutos de investigación de la UMSNH para generar conocimiento de frontera, impulsar la innovación y contribuir a la solución de los grandes desafíos científicos y sociales.