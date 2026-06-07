Ciudad de México a 7 de junio de 2026.- Atendiendo el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado arrancaron formalmente las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía en 31 estados del país y para este domingo se tienen programadas 23 asambleas más en otros municipios del país.

De acuerdo a comunicado, de frente a los intentos de injerencia extranjera y la campaña mediática de desinformación orquestada por la derecha a nivel internacional, el pueblo organizado tomó diversas plazas públicas del país. Miles de personas acudieron al llamado y el mensaje fue claro: “En México, el pueblo manda”.

El Movimiento de Regeneración Nacional hace un llamado a la ciudadanía a salir a las plazas para informarse y defender, con datos verificables, los logros de la Cuarta Transformación y el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como que entre 2019 y 2025, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; la estrategia de seguridad ha reducido los homicidios dolosos en un 49% y se ha invertido un presupuesto histórico en programas sociales.

Morena, convoca a consolidar la organización permanente mediante asambleas y círculos de estudio para concientizar a la ciudadanía casa por casa.

Cada semana, con estas Asambleas Informativas, “seguiremos refrendando en todos los conceptos del país nuestra convicción de combatir la desinformación con las armas de la verdad y el bienestar social”, señala el partido guinda.

Asambleas realizadas este sábado 6 de junio:

•⁠ ⁠Aguascalientes — San José de Gracia
•⁠ ⁠Baja California — San Felipe
•⁠ ⁠Baja California Sur — Loreto
•⁠ ⁠Campeche — Palizada
•⁠ ⁠Chiapas — Sunuapa
•⁠ ⁠Chihuahua — Maguarichi
•⁠ ⁠Ciudad de México — Milpa Alta
•⁠ ⁠Colima — Ixtlahuacán
•⁠ ⁠Durango — San Pedro del Gallo
•⁠ ⁠Guanajuato — Atarjea
•⁠ ⁠Guerrero — Florencio Villarreal
•⁠ ⁠Hidalgo — Juárez Hidalgo
•⁠ ⁠Jalisco — Techaluta de Montenegro
•⁠ ⁠Estado de México — Otzolotepec
•⁠ ⁠Michoacán — Aporo
•⁠ ⁠Morelos — Hueyapan
•⁠ ⁠Nayarit — San Pedro Lagunillas
•⁠ ⁠Nuevo León — Higueras
•⁠ ⁠Oaxaca — Santa Magdalena Jicotlán
•⁠ ⁠Puebla — San Miguel Ixitlán
•⁠ ⁠Querétaro — San Joaquín
•⁠ ⁠Quintana Roo — Lázaro Cárdenas
•⁠ ⁠San Luis Potosí — Armadillo de los Infante
•⁠ ⁠Sinaloa — Juan José Ríos
•⁠ ⁠Sonora — Oquitoa
•⁠ ⁠Tabasco — Jonuta
•⁠ ⁠Tamaulipas — San Nicolás
•⁠ ⁠Tlaxcala — Apizaco
•⁠ ⁠Veracruz — Landero y Coss
•⁠ ⁠Yucatán — Quintana Roo
•⁠ ⁠Zacatecas — Susticacán

Asambleas realizadas este domingo 7 de junio:

•⁠ ⁠Chiapas — Capitán Luis Ángel Vidal
•⁠ ⁠Chihuahua — Huejotitán
•⁠ ⁠Durango — San Luis del Cordero
•⁠ ⁠Guanajuato — Santa Catarina
•⁠ ⁠Guerrero — Metlatónoc
•⁠ ⁠Hidalgo — Eloxochitlán
•⁠ ⁠Jalisco — Santa María del Oro
•⁠ ⁠Estado de México — Zacazonapan
•⁠ ⁠Michoacán — Chinicuila
•⁠ ⁠Morelos — Tlalnepantla
•⁠ ⁠Nayarit — Huajicori
•⁠ ⁠Nuevo León — Los Aldamas
•⁠ ⁠Oaxaca — Santiago Tepetlapa
•⁠ ⁠Puebla — La Magdalena Tlatlauquitepec
•⁠ ⁠Querétaro — Arroyo Seco
•⁠ ⁠San Luis Potosí — Villa de la Paz
•⁠ ⁠Sinaloa — Cosalá
•⁠ ⁠Sonora — San Felipe de Jesús
•⁠ ⁠Tabasco — Emiliano Zapata
•⁠ ⁠Tamaulipas — Mainero
•⁠ ⁠Tlaxcala — San Lucas Tecopilco
•⁠ ⁠Veracruz — Aquila
•⁠ ⁠Yucatán — Cuncunul

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