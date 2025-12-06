Coahuayana, Mich.- 06 de diciembre de 2025.- Suman tres personas sin vida y al menos 6 lesionados, tras un ataque explosivo contra la Policía Comunitaria de Coahuayana ocurrido al mediodía de este sábado.

En Coahuayana, una explosión cerca de la base policial dejó un vehículo destruido, daños en inmuebles y reportes de al menos una persona fallecida y 10 lesionadas; autoridades investigan.#Coahuayana #Explosión #AtaqueConExplosivos pic.twitter.com/ZqhStGEZKG — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 6, 2025

Minutos antes de las 12:00 horas, un fuerte estallido sacudió la zona centro del municipio, donde los primeros reportes señalan que el estallido se registró sobre la avenida Ignacio López Rayón, justo frente a la base policial.

Hasta el momento no se ha determinado la naturaleza del artefacto utilizado, sin embargo, una de las líneas de investigación apunta a un vehículo que habría ingresado por colima y cuyo conductor murió al accionar la carga explosiva, de igual forma otra persona pereció a consecuencia del estallido.

El fuerte estruendo se pudo sentir en distintos puntos de la cabecera municipal y de inmediato se movilizó personal del sector salud para atender en total siete lesionados, uno de los cuales posteriormente falleció.

Los afectados fueron trasladados a recibir atención médica, algunos de ellos a bordo de helicópteros de Gobierno del Estado.

De los tres fallecidos hasta el momento sus identidades son desconocidas. Mientras que al menos 5 vehículos que estaban estacionados en el área resultaron dañados.

En el lugar trabajan peritos de la Fiscalía General del Estado y se traslada personal del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos, para realizar el procesamiento del área de intervención y determinar las causas del estallido.

En tanto que la seguridad en la región fue reforzada con personal de los tres niveles de gobierno. Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó:

“La Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mantienen la seguridad y el control del municipio de Coahuayana, ante un artefacto explosivo accionado”.

“El despliegue federal y estatal continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población”.

“El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que el operativo conjunto avanza de manera coordinada y que la presencia de las fuerzas federales ha permitido restablecer el orden”.

#Video | Así quedó la zona de desastre donde tres personas murieron y al menos 6 quedaron lesionadas, tras un ataque explosivo contra la Policía Comunitaria de Coahuayana ocurrido al mediodía de este sábado en #Michoacán @AristeguiOnline @CiroGomezL @CNNEE @lajornadaonline pic.twitter.com/qkrcWZ5Bkb — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 6, 2025

“El Gobierno del Estado reiteró que en Coahuayana se da continuidad a las labores de vigilancia de manera permanente, así como el reforzamiento operativo de manera coordinada”.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción