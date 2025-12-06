La Piedad, Mich.- 6 de diciembre de 2025.- Un fuerte estruendo despertó a los vecinos del bulevar Adolfo López Mateos de La Piedad minutos antes del amanecer de este sábado, luego de que un vehículo BMW 323, terminara estrellado contra la fachada del negocio “King Pollo”.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que el vehículo perdió el control y se incrustó en la cortina metálica del establecimiento, ubicado casi en la esquina con la calle Aldama, a unos metros de la glorieta de Hidalgo y de la Fiscalía Regional.

En La Piedad, un BMW se estrelló contra la fachada de un negocio y el conductor huyó. La unidad fue retirada y las autoridades investigan el accidente. #LaPiedad #AccidenteVial #BMW pic.twitter.com/cP2UUM7lHF — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 6, 2025

Al recibir el aviso, los elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y encontraron la unidad completamente abandonada, con daños visibles en la parte frontal. No se localizó al conductor, por lo que hasta el momento se desconoce tanto sus identidad como su posible estado de salud y las circunstancias que derivaron en el choque.

El BMW fue finalmente retirado por una grúa y enviado al corralón, donde permanecerá bajo resguardo mientras la autoridad competente realiza las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer el hecho.