Morelia, Mich., a 6 de diciembre de 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la XII Región Militar y 21/a. Zona Militar, hace del conocimiento a la población que en el marco del “Plan Michoacán por la paz y la justicia” y la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones del Plan del Cerro, municipio de Cotija, Mich localizaron lo siguiente:

29 Artefactos Explosivos Improvisados.

1 Arma larga.

90 Cartuchos.

4 Cargadores.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana; los Artefactos Explosivos Improvisados fueron destruidos en el lugar por el Grupo de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional.