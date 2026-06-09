Morelia, Mich.- Martes 09 de junio de 2026.- Una aparatosa carambola vehicular se registró durante la noche de este martes sobre la avenida Morelos Norte de Morelia, percance que dejó al menos tres personas lesionadas, informaron fuentes allegadas al tema.

#Videos 🔴 Aparatosa carambola vehicular se registró durante sobre la avenida Morelos Norte de Morelia, hay tres personas lesionadas ⚠️ pic.twitter.com/yS4vMuLcv8 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 10, 2026

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Los Ángeles, en las cercanías de la calle Fresnos, y fue reportado por varios ciudadanos al número de emergencias 911.

Extraoficialmente se dijo que uno de los automotores implicados es un Tsuru, el cual se habría salido de trayectoria, chocó contra un árbol del camellón central y generó la múltiple colisión.

Tras recibir el reporte de la emergencia, al lugar se movilizaron bomberos de Tarímbaro y paramédicos de distintas corporaciones de auxilio, quienes brindaron atención a los heridos y los canalizaron a un hospital.

Por su parte, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinar las maniobras necesarias con el objetivo de retirar las unidades siniestradas y restablecer la circulación en la zona.

AGENCIA RED 113