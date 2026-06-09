Morelia, Michoacán, 9 de junio de 2026.- Totalmente gratis y con acceso libre, sin necesidad de boletos ni canje previo, la Sonora Santanera de Carlos Colorado abrirá la cartelera musical del festival Jalo Futbolero este sábado 13 de junio a las 21:00 horas en el Palacio del Arte, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Para asegurar un lugar en este concierto inaugural, las autoridades estatales sugieren a la población llegar con anticipación, ya que las puertas del recinto se abrirán desde las 19:00 horas y el acceso se cerrará estrictamente en cuanto se alcance el cupo límite del lugar.

El concierto ofrecerá a las y los asistentes una noche llena de ritmo y tradición musical, con grandes éxitos que han marcado generaciones, entre ellos “La Boa”, “Perfume de Gardenias”, “Luces de Nueva York”, “El Ladrón” y “Corazón de Acero”, entre muchos otros temas emblemáticos del repertorio de la agrupación.

Esta iniciativa forma parte del festival Jalo Futbolero, impulsado por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla para fortalecer la oferta turística, cultural y de entretenimiento en Michoacán. Con este tipo de eventos masivos, el estado se consolida como un destino vibrante, atractivo y con actividades de gran alcance tanto para las familias locales como para los visitantes.

Finalmente la Sectur recordó que el evento se inaugura este jueves 11 de junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), donde habrá cocineras tradicionales, artesanas y artesanos, además de diversos productores que mostrarán sus productos, sin olvidar la transmisión gratuita para el público, de todos los partidos del evento de fútbol más esperado.