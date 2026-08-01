Pátzcuaro, Michoacán, 1 de agosto de 2026.- La celebración por el décimo aniversario del Cantoya Fest continúa este sábado con uno de los eventos más esperados del programa: el concierto gratuito de Moenia, que se presentará a las 21:00 horas en la Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro.

El festival en su primer día de actividades reunió a miles de asistentes para disfrutar del espectáculo de globos monumentales, música y actividades culturales, por lo que este día las familias, turistas y visitantes podrán vivir una jornada llena de entretenimiento que culminará con la presentación de la emblemática agrupación mexicana.

El acceso al concierto es completamente gratuito. Por ello, las y los organizadores invitan al público a llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar también de las presentaciones de artistas locales que forman parte de la programación.

“Amigos de Pátzcuaro, ¡tenemos una cita! El Estamos Bien Tour llega al Cantoya Fest este 1 de agosto”, compartió Moenia a través de sus redes sociales al confirmar su participación en esta edición del festival.

Las actividades de este sábado iniciarán a las 11:00 horas con presentaciones artísticas en el escenario principal de la Plaza Vasco de Quiroga; a las 13:00 horas abrirá la zona de elevación en las inmediaciones del Mercado Municipal y, a las 19:00 horas, se realizará la tradicional elevación masiva de globos sobre la calle Serrato, uno de los momentos más esperados por el público.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, invitó a quienes visitan Pátzcuaro durante este periodo vacacional a complementar su experiencia recorriendo los principales atractivos del Pueblo Mágico, como el mirador de El Estribo, la isla de Janitzio, sus plazas y portales, donde podrán disfrutar de la gastronomía tradicional, adquirir artesanías elaboradas por manos michoacanas y degustar la emblemática nieve de pasta.

La Secretaría de Turismo de Michoacán invita a conocer más experiencias, destinos y actividades para estas vacaciones de verano en el portal https://visitmichoacan.com.mx/