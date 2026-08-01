Huiramba, Mich.- Viernes 31 de julio de 2026.- Una peligrosa maniobra realizada por el conductor de una camioneta terminó en un aparatoso choque en el que al menos tres personas resultaron lesionadas. El hecho se registró este viernes sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, a la altura de la cabecera municipal de Huiramba, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video 🚨 Una peligrosa maniobra realizada por conductor de una camioneta terminó en un aparatoso choque en el que al menos tres personas resultaron lesionadas. El hecho se registró este viernes sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia. ⚠️ pic.twitter.com/CmNuoBlRr8 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 1, 2026

El percance tuvo lugar aproximadamente en el kilómetro 34 de la citada vialidad, en el sentido de Pátzcuaro hacia la capital michoacana.

En un video difundido en redes sociales se aprecia cómo la mencionada camioneta se incorpora a la carretera e intenta atravesar los carriles para dirigirse al extremo contrario; sin embargo, le corta la circulación a un automóvil negro, el cual la embistie en el costado izquierdo.

Tras la colisión, las tres personas que viajaban en la batea de la pick up sufrieron contusiones y una de ellas cayó al pavimento. Al sitio acudieron paramédicos, quienes brindaron atención a los heridos; además, unos agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

AGENCIA RED 113