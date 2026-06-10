Morelia/Copándaro, Mich.- Miércoles 10 de junio de 2026.- Dos accidentes vehiculares se registraron durante la mañana de este miércoles en los municipios de Morelia y Copándaro, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que uno de los hechos dejó a una mujer lesionada.

El primer incidente tuvo lugar sobre la avenida Héroes Anónimos de la Independencia, a la altura de la colonia Ejidal Tres Puentes, en la capital michoacana. Se trató de la caída de un automóvil blanco a la orilla del río Grande. Por fortuna, no hubo personas heridas y unos patrulleros municipales se encargaron de las acciones correspondientes.

El segundo hecho ocurrió sobre el kilómetro 241 de la autopista México-Guadalajara, a la altura de la población de San Agustín del Maíz, en el municipio de Copándaro. En el sitio, un automóvil terminó con la retaguardia destrozada, al parecer tras colisionar contra un objeto fijo.

La ocupante de la unidad resultó herida y fue auxiliada por paramédicos. Asimismo, elementos de la Guardia Nacional realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

AGENCIA RED 113